Le Havre : un arbre chute sur le toit d'une maison

Police secours est intervenue ce lundi 29 septembre à 2h du matin au 93 rue du Docteur Vignes suite à une chute d'arbre sur une habitation.

L'arbre, un if, était implanté sur une copropriété voisine et est tombé sur une toiture de maison, dans laquelle trois personnes dormaient. L'accident n'a pas fait de blessé. Les trois personnes, une femme née en 1959, un homme né en 1956 et un jeune homme né en 1991, ont été relogées dans la famille.

L'arbre devrait être débité dans la journée. Un périmètre de sécurité a été mis en place par les services techniques de la mairie.