Sortir dans l'Orne : lundi 29 septembre

Le mois du bois, c'est un rendez-vous qui a commencé vendredi dernier et qui se prolonge jusqu'au 31 octobre. Retrouvez toutes les animations près de chez vous sur www.moisdubois.com





Des courses de plat sont prévues aujourd'hui à l'hippodrome d'Argentan. 8 courses premium. La 1ère s'élancera à 11h30 avec 12 partants. La dernière partira à 15h05 avec 14 partants. Plus d'infos à retrouver sur www.hippodrome-argentan.com/





Fin septembre, au moment où les pommes et les courges entrent en scène à la Ferme Ornée de Carrouges, des parcours de visite sortant de l’ordinaire sont proposés pour solliciter tous vos sens. Par exemple, un « fil d’Ariane » installé pour l’occasion sert de support à une visite yeux bandés et/ou pieds nus. L’ouïe, l’odorat et le toucher sont ainsi particulièrement mobilisés lors de ce parcours, jalonné par des objets sonores et des plantes aromatiques. Vous pourrez également choisir entre plusieurs dizaines de variétés de pommes à déguster. Une exploration sensorielle adaptée à tous les publics, à goûter sans modération. C'est à faire demain et jusqu'à dimanche, de 10h à 19h. 8€par personne ou 15€ par famille.