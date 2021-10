Entretien avec Frédérique Gervais, directrice de Caen Event

Quoi de neuf à la Foire cette année ?

“Nous demandons à nos exposants de proposer davantage d’animations pour faire participer les visiteurs, à l’instar de ce qui est fait pour la cuisine . Etre plus interactif, c’est une façon de se renouveler. On y travaille énormément. On essaie aussi de rebondir sur les tendances : il nous faut suivre le goût du public. Cette année, il y aura par exemple un vaste espace dédié à la filière bois . Côté espaces, l’ameublement revient en force après avoir souffert ses dernières années. Et le lieu consacré au tourisme et aux loisirs s’est étoffé depuis l’année dernière.”



Il y a aussi cette exposition sur le cirque...

“Elle aura du succès, j’en suis convaincue. Avec cette thématique, nous nous démarquons des autres producteurs d’expositions, qui misent sur l’attrait de destinations exotiques. Ce rendez-vous, c’est une occasion pour nous de rencontrer d’autres organisateurs de foires ; ils sont intéressés par notre idée ! Nous avons déjà des projets pour exporter cette exposition.”