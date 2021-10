Sortir dans la Manche : vendredi 26 septembre

La 7ème édition du Festival Les Abrincat's continue à Avranches ce soir.



Il y a du foot ce soir ! Tendance Ouest est partenaire de l'US Avranches-Mont St Michel, les bleus affrontent Bourg-Péronnas ce vendredi à 20h au stade Fenouillère

Demain et dimanche, Toute la mer sur un plateau, le festival des coquillages et des crustacés, revient à Granville. Découvrez tous les produits de la mer, rencontrez les pêcheurs, dégustez de petits plats concoctés par des chefs et de nombreuses animations.

C'est demain le coup d'envoi de la deuxième édition de la fête des Normands, avec Tendance Ouest. Venez fêter comme il se doit la Normandie et les normands en participant aux diverses animations proposées en Haute et Basse Normandie! Par exemple dans la Manche, le port de Carentan sera en fête pendant 2 jours ! L’association Dreknor et la municipalité vous ont concocté de bien belles animations : un camp de reconstitution médiévale avec des chevaux présents aux Jeux équestres mondiaux, de la musique, des danses et chants traditionnels normands, des concours, des joutes, des conférences d’Histoire… Retrouvez plus d'idées sorties sur fetedesnormands.com