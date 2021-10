Vianney, son premier album le 20 octobre prochain dans les bacs !

A l'âge de 12 ans, il débute la guitare et écrit ses premières chansons. Puis il s'essaie au piano et à d'autres instruments comme la mandoline et même plus petit... le ukulélé. Dans chacune de ses compositions, Vianney transmet des moments de vie dont il a lui même fait l'expérience.

Sa rencontre avec Antoine Essertier est déterminante dans sa carrière car à ses côtés il entame la création de son premier album entre le mois d'août 2013 et mars 2014 en plein cœur de l'Auvergne.

Vianney publiera son premier album "Idées Blanches" le 20 octobre prochain dans les bacs. Retrouvez-le en concert ultra VIP dans le cadre de la Foire internationale de Caen "Tendance Ouest fait son cirque au Magic Mirrors", samedi 4 octobre. Tous les jours, écoutez Tendance Ouest et gagnez vos billets exclusifs.