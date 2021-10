Sortir dans la Manche : jeudi 25 septembre

Depuis hier, venez découvrir le festival Arts en Bar à Saint-Hilaire-du-Harcouet. Les animations s'invitent dans les bars de la ville.

Tous les jours jusqu'à dimanche, retrouvez des animations dans les bars saint-hilairiens. Le programme est sur www.st-hilaire.fr



Au cinémoviking de Saint Lô, aujourd'hui et dimanche, projections exceptionnelles en exclusivité au cinéma de 1789 : Les amants de la Bastille. Le spectacle musical qui a rassemblé plus de 620 000 spectateurs, débarque maintenant au cinéma en 3D relief. C'est ce soir à 20h et dimanche à 16h. Place à 19€, tarif-réduit de 15€.



Et puis c'est ce soir à Saint Lô le spectacle d'ouverture de la saison théâtre à la salle Roger Ferdinand. Stars de l’émission « Sing Off 100% Vocal » diffusée sur France 2 en 2011 et adaptée de la version américaine à succès, les 7 garçons de « Tale of voices » se lancent dans l’aventure télévisée avec brio, séduisant un jury de prestige et remportant les suffrages d’un public qui leur permet de remporter la finale de l’émission le 15 octobre. Ils s’y régalent, s’y dévoilent, et révèlent au grand public leur amour de la scène, leur plaisir de performer, et surtout leurs voix d’or, capables de prouesses vibrantes. Rendez-vous à 20h30.

