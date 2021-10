Retour sur les 100km d'Estelle Yven

La jeune femme avait choisi deux associations : Asperger-Accueil et Asperansa pour courir ses 100km entre Evreux et Rouen. Elle a profité de son parcours pour distribuer des flyers et informer le public venu la soutenir.

"La course s'est bien passée. Je suis contente d'avoir pu partager des moments avec de nombreux membres de l'association", explique la joggeuse, qui est arrivée à l'hôtel de ville en début de soirée dimanche 21 septembre.

Désormais, l'objectif d'Estelle, c'est un marathon, probablement celui de Paris au printemps prochain.