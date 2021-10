Sortir dans la Manche : mardi 23 septembre

Le duo normand revient ce dimanche pour une 33ème édition sur le circuit "contre vents et marais" à Marigny.

Pour l'instant c'est la paire Luke DURBRIDGE et Svein TUFT qui détiennent le record depuis 2013 en avalant les 54km300 en 1h04min10sec...



Ce soir, au cinémoviking de Saint Lo, avant-première du film « elle l'adore » avec Sandrine Kiberlain et Laurent Lafitte. Muriel est esthéticienne. Elle est bavarde, un peu menteuse, elle aime raconter des histoires souvent farfelues. Depuis 20 ans, Muriel est aussi la première fan du chanteur à succès Vincent Lacroix. Avec ses chansons et ses concerts, il occupe presque toute sa vie. Lorsqu'une nuit Vincent, son idole, sonne à la porte de Muriel, sa vie bascule. Elle est entraînée dans une histoire qu'elle n'aurait pas osé inventer. C'est ce soir à 20h30.





Et puis ce soir aussi à Saint Lô, venez voir « c'est toujours la même chanson ». Cette création théâtrale explore le vaste répertoire des chansons d'amour, et fait suite à un atelier proposé en février dernier à la Bibliothèque. La compagnie Casus Délires revisite avec humour, les textes des chansons d'amour dans un genre théâtral : dits, slamés, murmurés mais jamais chantés. Sur scène : les deux comédiens, Stéphane Adam et Johann Sauvage, ainsi que la violoncelliste Gaëlle-Sara Branthomme qui offrira des respirations musicales. Rendez-vous à 20h30.