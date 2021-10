Challenge sportif en prison : quand le sport devient outil de réinsertion

Se réinsérer socialement et professionnellement par le sport, est-ce possible ? C'est en tout cas le pari de la SNCF, du Comité Départemental Olympique Sportif de Seine-Maritime et de la maison d'arrêt de Rouen. Les trois parties ont organisé lundi 22 et mardi 23 septembre la 6e édition du challenge sportif en prison.