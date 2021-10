Rouen : consommer bio et local, c'est l'idéal !

Le magasin Biocoop fait partie de ces enseignes accueillantes pour la deuxième année consécutive. “Le bio et le local vont ensemble, nous essayons d’avoir un chemin plus court entre le champ et l’assiette”, raconte Pascal Malagoli, gérant du Biocoop d’Amfreville-la-Mivoie, approvisionné par 20 producteurs bio et locaux.

Pour fêter cette semaine, le Biocoop recevra plusieurs partenaires qui viendront présenter leurs produits. Julie, pour Mignardiz, viendra faire découvrir une gamme de biscuits artisanaux sucrés et salés le vendredi 19 et samedi 20 septembre. “Notre maraîcher Julien et notre boulanger Hervé seront également présents le samedi 20 septembre et présenteront leurs produits”.



Pour Pascal Malagoli, organiser ce genre d’événements est capital. “C’est génial de pouvoir rencontrer la personne qui fabrique les produits que l’on consomme”. Le gérant espère que cette semaine encouragera les clients à mieux consommer, c’est à dire, bio et local.