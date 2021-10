1er forum des associations d'Argentan

Il réunira une soixantaine d’associations : sport, activités manuelles, détente, culture, humanitaire, insertion… autant de domaines qui seront représentés et mis en valeur. Ce Forum, en effet, donne aux associations l’occasion de se faire connaître du grand public. Mais c’est l’opportunité aussi pour les Argentanais et les habitants des alentours de s’informer des activités proposées sur Argentan.

Cette journée sera rythmée par des animations, des démonstrations et des conférences. Que vous soyez à la recherche d’une activité, intéressés par le monde associatif ou tout simplement curieux, le forum des associations répondra à vos attentes et vos interrogations.

En plus des nombreuses démonstrations et des conférences, il y aura quelques animations comme de la marche nordique proposée par l’espace Xavier Rousseau à 14h30 - 15h30 - 16h30. Un match de basket-ball entre l'USO Mondeville et Villeneuve d'Ascq est aussi prévu à 18h à la salle André Jidouard.

En continu :

● Structure gonflable de Basket Ball animé par l’équipe de l’USO Mondeville (ligue féminine) ;

● Pyramide de chaussures avec l’Association Handicap International ;

● La caravane de Musiconte ;

● Démonstrations de vélo par l’Union cycliste du pays d’Argentan.

Rendez-vous samedi 20 septembre de 10h à 12h30 et de 14h à 20h au hall des expositions d'Argentan. Infos sur www.argentan.fr

Ecoutez Philippe Jidouard, 1er adjoint à la mairie en charge de la culture, des sports et de la vie associative: