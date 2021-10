Sortir dans la Manche : mercredi 17 septembre

Aujourd'hui, nous sommes mercredi, le jour des sorties cinéma. Allez voir par exemple la comédie française « Bon rétablissement » de Jean Becker avec Gérard Lanvin, Fred Testot et Jean-Pierre Daroussin. Suite à un accident, Pierre, la soixantaine, se retrouve cloué au lit avec une jambe dans le plâtre. Et, contre toute attente, ce séjour à l’hôpital finit par ressembler à une renaissance.



L'association PARENTIBUS annonce que son premier bus parcourt déjà les routes du centre manche à la rencontre les parents, beaux-parents, grands-parents, de tous ceux qui sont susceptibles de rencontrer des difficultés au plan exécutif, dans l'exercice de leur fonction de parent et qui ont envie d'en parler dans un lieu convivial, non stigmatisant, accessible à tous et ambulant. Le bus s'arrête cet après-midi à Créances et demain à Sainteny.



Dès demain et jusqu'à lundi à Coutances, venez voir « Ma cabane, mon jardin » à Coutances. Sept jardins sont prévus, à savoir : un jardin entre terre et mer et la cabane du pêcheur, un jardin des enfants et la cabane des contes, un potager et la cabane du jardinier, le jardin de Maria Hofker avec sa cabane d'artiste, un jardin japonais et sa cabane du bout du monde, un jardin de curiosités et sa cabane du collectionneur, un jardin naturel avec ses cabanes d'animaux. Entrée 2€, gratuit pour les moins de 12 ans. C'est à l'église Saint Nicolas de Coutances.

