Il compile des morceaux sur YouTube pour n'en créer qu'un [Vidéo]

Il est israélien, il se fait appeler Kutiman et il a décidé de parcourir YouTube pour rassembler les compositions d'inconnus et ainsi créer un seul titre : Give It Up.

C'est le premier morceau de son projet "Thru You Too" attendu 1er octobre et qui sera composé de plusieurs créations toujours sur le même principe : prendre le meilleur de YouTube et mixer le tout.

Notez quand même qu'il lui a fallu passé un temps incomptable pour obtenir un tel résultat mais le travail en vaut largement la chandelle.