Pris en flagrant délit de cambriolage à Saint-Aubin-lès-Elbeuf

La Brigade Anti-Criminalité a été alertée par un témoin des faits. Une fois sur place, les policiers ont pu constater qu'un volet roulant de la maison concernée avait été arraché. La fenêtre de derrière avait également été ouverte. Quelques mètres plus loin, les forces de l'ordre ont repéré deux hommes en train d'enjamber un portail pour prendre la fuite. 20 minutes plus tard, ils ont été rattrapés et interpellés. On ne sait pas encore si des biens ont été volés dans le logement, vide de ses occupants au moment des faits.

Les deux hommes, âgés de 17 et 18 ans et résidant dans l'Eure, ont été placés en garde-à-vue.