Ouistreham : la majorité municipale tape du poing sur la table

Dans un communiqué de presse transmis par la majorité municipale de Ouistreham, lundi 15 septembre, ses élus s'indignent du comportement de l'opposition.

En voici le texte intégral :



"Trop, c'est trop !



Fidèles à notre éthique durant la campagne municipale, nous refusons de répondre aux attaques venimeuses des adversaires et concurrents de notre liste.

Cette liste, avec Romain BAIL à sa tête, a largement gagné les élections, il y a bientôt six mois.

Aux méfiances et doutes sur leur capacité à gérer les événements, à communiquer avec les médias et mettre en place les réformes nécessaires, Romain BAIL et son équipe ont largement prouvé et prouvent encore aujourd’hui le contraire.

Il s’en est suivi une pluie de médisance, de haine, de fiel, alimentée par l’impossibilité de trouver autre chose.

Alors aujourd’hui, la majorité municipale dit « ça suffit ! ».

Ça suffit d’avoir recours aux suspicions constantes, aux accusations sans preuves, et pour cause, aux méthodes de corbeaux d’un autre temps ! C’est consternant d’utiliser son énergie et son intelligence à de si perverses manœuvres sous couvert d’anonymat. Laissez la démocratie s’exercer en toute légitimité et les élus travailler autour de Romain BAIL, en qui ils ont pleinement confiance, avec qui ils débattent en toute sincérité et auprès de qui ils entendent bien réussir ensemble les projets pour Ouistreham Riva-Bella que les électeurs ont choisis.



Les Maires-adjoints et les Conseillers municipaux de la Majorité municipale"