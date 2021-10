Un an que la Maison du vélo a ouvert ses portes près de la gare de Caen. Un an et de nombreuses initiatives mises en place pour la pratique du deux roues. Dernière en date : la création d'une piste vélo-école ouverte à tous. Elle sera inaugurée ce mardi midi et chacun est invitée à venir la tester... en vélo bien entendu.