Netflix en France : Oui mais quel catalogue ?

Au lancement de Netflix lundi 15 septembre plusieurs séries américaines seront proposées (Une cinquantaine) dont :

Dexter, Big Bang Theory, Mentalist, Sons Of Anarchy, Prison Break, Gossip Girl, The Killing ou encore Homeland. Seront aussi de la partie les deux exclusivités Netflix, à savoir Orange Is The New Black et Hemlock Grove.

Concernant les productions françaises seulement Un Village français, Fais pas ci fais pas ça ou Les Hommes de l'ombre sont attendus avant l'hypothétique arrivée du "House of Cards" de la Canebières, "Marseille".

Et les films ?

Les blockbusters américains seront présents comme The Dark Knight, 300 ou encore Les 4 Fantastiques, aux côtés de films plus vieux à l'image de Rocky, Terminator ou Scarface.

Combien ça coûte ?

En attendant la grille tarifaire définitive, voici un aperçu de la dépense mensuelle liée à l'abonnement :

- 7,99€ par mois: accès illimité sur un appareil en SD

- 8,99€ par mois: accès illimité sur deux appareils en HD

- 11,99€ par mois: accès illimité sur quatre appareils simultanément, avec qualité HD et UHD (sur certains contenus).

Séduit(e)s ?