“C’est la plus vieille librairie spécialisée en BD de Rouen”. Ici, vous ne trouverez que du neuf, et beaucoup de choix ! Plus de 5 000 bandes-dessinées sur les étagères.

“Il y a environ 5 000 BD qui sortent chaque année, et j’en reçois 3 500”. Environ 15 séances de dédicace sont proposées chaque année. Vous pouvez retrouver notre journal devant la librairie.



Pratique. 7 rue de l’école à Rouen. Tél. 02 35 71 37 00.