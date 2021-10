Sortir dans la Manche : jeudi 11 septembre

Ce samedi, c'est la journée internationale des voies vertes. Pour l'occasion, l'office de tourisme de Saint Hilaire du Harcouet vous propose des nombreuses animations et balades.

Rendez-vous samedi à l'ancienne gare de Parigny à partir de 14h.





Samedi et dimanche, Le club moto de Percy " les copains du diable " organise son premier rassemblement moto a Percy au Mont-Robin . accueil des motard a partir de 16h00 . Le samedi soir , 3 concerts , 23h00 feu d'artifice .





L'Office de Tourisme de la Hague organise les samedi & dimanche la 10ème édition de son salon PLANTES & SAVEURS D'AUTOMNE au Manoir du Tourp, espace culturel.

Les exposants viennent à la rencontre d'un public de visiteurs amateurs et avertis, pour partager avec eux leur savoir-faire, aiguiser leur curiosité, et leur faire découvrir les variétés botaniques que leurs collections recèlent. Rendez-vous de 10h à 18h30 durant ces 2 jours.