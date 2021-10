Sortir dans la Manche : mercredi 10 septembre

Dimanche, l'association Les loups de Moyon vous attend pour courir ou marcher.

Les pré-inscriptions sont possibles jusqu'à vendredi 23h59. Mais vous pourrez aussi vous inscrire sur place à Moyon, avant les départs. Plus d'infos sur www.lesloupsdemoyon.fr





A Coutances, La journée des associations aura lieu samedi 13 septembre de 11h à 17h.

Celle-ci se fera, comme tous les ans, au Centre Administratif et Culturel des Unelles. Ainsi vous pourrez découvrir quelques 80 associations qui se répartiront sur l’esplanade, la salle de conférence et le rez-de-chaussée.

Le centre d’animation, outre les nombreuses activités déjà programmées, proposera, pour la saison 2014/2015, de nouvelles activités comme un stage de danse espagnole, de danse orientale, atelier d'art modeling, cirque et baby circus...

Les personnes qui le désirent pourront rencontrer les animateurs du centre d’animation durant cette journée.

Les inscriptions sont quant à elles ouvertes à tous depuis le 1er septembre 2014.

Renseignements à l’accueil du centre d’animation – tel : 02 33 76 78 50.





De vendredi à dimanche, participez à la 9ème édition de la randonnée en pays viking. Découvrez le val de saire avec cotentin tourisme. Réservation obligatoire pour ces 3 jours mais aussi possibilités de s'inscrire à la randonnée au 02 33 54 61 12.