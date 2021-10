Sortir dans le Calvados: mercredi 10 septembre

Le Belem fait escale à Ouistreham à partir de jeudi en fin d'après-midi pour un arrêt dans son tour des ports de la région.

Vous pourrez le visiter samedi et dimanche de 10h à 18h. Comptez 5€ l'entrée, c'est gratuit pour les moins de 12 ans et les Amis du Belem.





Le 12ème rallye national du pays d'auge commence vendredi à Lisuex. Pendant 3 jours, les meilleurs pilotes français vont s'affronter et faire rugir les moteurs. Rendez-vous dimanche au parc des expositions pour la remise des prix. Retrouvez les horaires des courses sur www.rallye-lisieux.org.



Demain jeudi, En compagnie d'un producteur, venez découvrir et déguster gratuitement au Relais de la Route du Cidre de Beuvron en Auge.

Cidre AOC Pays d'Auge, Pommeau de Normandie, calvados de tous âges, et jus de pomme... A consommer avec modération. C'est jeudi de 14h30 à 17h30 ,réservation auprès de l'office de tourisme de Cambremer.