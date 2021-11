Les sorties ciné de la semaine

On commence avec le nouveau film d'Isabelle Mergault qui s'appelle « Donnant, donnant ».

L'histoire d'un homme qui s'évade de prison mais qui a subi un grave choc qui lui empêche de maitriser correctement le langage. Pendant sa cavale, il tombe sur une femme qui le reconnaît et lui demande d'assassiner sa mère afin de toucher l'héritage. Tout cela en échange de son silence. Mais le trio va vite devenir infernal avec les sentiments naissants. Le film reste avant tout une comédie regardez:

Woody Allen sort aussi son film annuel aujourd'hui.

« Vous allez rencontrer un bel et sombre inconnu ». L'histoire d'une femme d'âge mûr qui se fait quitter par son mari. Sa seule bouée de sauvetage est une voyante qui lui prédit l'avenir avec un bel et sombre inconnu. Ce ne serait pas un woody allen s'il n'y avait pas des relations et des désirs compliqués entre les protagonistes, regardez et attention il faut suivre!



Enfin on termine avec un dessin animé en 3D dans les salles équipées: « Moi moche ert méchant » avec la voix française de Gad Elmaleh.

Gru veut devenir le plus grand méchant de tous les temps et souhaite pour cela voler la lune, mais ce sont des adversaires inattendus qui vont lui barrer la route: 3 petites orphelines qui voient en lui une image paternelle. Ce qui n’est pas du goût de Gru regardez: