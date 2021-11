Le cinéma pour les plus petits, à Caen et à Hérouville

A Hérouville, le Café des images poursuit son “ciné-kid”, club ouvert aux 8-12 ans, en projetant une fois par mois un film parmi les nombreux genres cinématographiques. Un premier contact des enfants avec les versions originales de films sous-titrées, et une meilleure compréhension du septième art renforcée par des ateliers et des rencontres cinéma. Avec la volonté de former un véritable groupe de petits cinéphiles.



Et à Caen, le cinéma Lux organise régulièrement des projections cinéma pour enfants, à la carte cette fois. Chaque semaine, des films de tous horizons sont diffusés pour le plaisir de tous.



Pratique : Ciné-kid au Café des images d'Hérouville : inscriptions jusqu'au 13 octobre auprès de Mélanie Tellini. 02 31 45 34 70. Cinéma Lux à Caen : 02 31 82 29 87.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire