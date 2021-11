Décès de l'écrivain Bernard Clavel à l'âge de 87 ans

Par l'AFP: Copyright 2010: Tous droits réservés: Crédit photo: AFP : L'écrivain français Bernard Clavel à Paris, le 26 février 2003, lors de la sortie de son livre La table du roi

Né le 29 mai 1923 à Lons-Le-Saulnier (Jura) dans une famille modeste, il devient apprenti pâtissier à 14 ans avant de se former en autodidacte en exerçant les métiers les plus divers et de devenir journaliste dans les années 1950.

Soutenu lors de sa sortie par Hervé Bazin et Marcel Aymé, son premier roman, "L'ouvrier de la nuit", publié en 1956, marque le début d'une oeuvre importante, riche d'une centaines de titres, avec des contes et nouvelles pour la jeunesse, près de 40 romans, dont plusieurs sagas, des essais et des poèmes.

En 1968, il avait obtenu le prix Goncourt pour "Les fruits de l'hiver". Elu à l'Académie Goncourt en 1971, il en démissionnera six ans plus tard.

Plusieurs de ses oeuvres ont été adaptées au cinéma et à la télévision.