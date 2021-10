La Haute-Normandie labellisée "Destination impressionniste" ?

Le gouvernement a récemment lancé un appel à projets en direction des régions pour obtenir un "contrat de destination". En jeu : rassembler les acteurs de territoires différents autour d'un même thème pour rendre ces régions plus visibles à l'échelle nationale et internationale. Et c'est logiquement autour de l'impressionnisme que Jean-Paul Huchon (Ile-de-France), Nicolas Mayer-Rossignol (Haute-Normandie) et Laurent Beauvais (Basse-Normandie) se sont rassemblés.

Ils ont ainsi adressé un courrier à Laurent Fabius pour obtenir ce contrat de "Destination impressionnisme" qui serait à même d'attirer de nouveaux touristes.