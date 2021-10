Sénatoriales : Julien Champain porte la liste « Génération Calvados »

C'est, dit-il, son grand-père « député-maire de Troarn » qui lui a donné le goût « de la politique locale et de l'engament public ». A 29 ans, Julien Champain, élu conseiller municipal à Cabourg depuis le mois de mars dernier, est le plus jeune candidat tête de liste du Calvados à cette élection. « Mon âge, on ne peut pas le lier à de l'incompétence », insiste-t-il.

Pour ce conseiller en relations publiques a-t-il choisi les élections sénatoriales pour se présenter ? Écoutez sa réponse.

En 2007, Julien Champain avait apporté son soutien à Nicoles Ameline (UMP) pour les élections législatives. Le jeune homme soutient néanmoins que sa liste « Génération Calvados » ne porte aucune couleur politique. « Il faut sortir des clivages droite/gauche. Mon souhait ? Inventer le parti du bon sens ». Écoutez le.

Brigitte Paturel, maire de Hotot-en-Auge, figure actuellement en seconde position sur la liste « Génération Calvados ». Julien Vittecoq, maire de Bremoy est lui troisième. Quelles seront leurs priorités pour le territoire ? Ecoutez la réponse de Julien Champain :

Les élections sénatoriales en France ont lieu le 28 septembre prochain.