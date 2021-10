Visites d'ateliers d'artistes : les petits coins de paradis

C'est un petit coin de paradis niché à Rouen, dans le quartier Saint-Gervais. Nombreux sont les habitants à passer devant, au 104, rampe Saint-Gervais, sans rien en apercevoir. Mais poussez la porte de cet immeuble, et vous ne vous trouverez, non pas devant de quelconques habitations, mais face à une superbe chapelle désacralisée. Rénovée, elle est louée depuis 4 ans à huit artistes : chaque pièce sert d'atelier, la nef et le choeur étant les lieux d'exposition.

C'est donc ici que Marine De Stefani, Marc Carpentier, Christine Richard, Corinne Naour, Béatrice Defosse, Frédérique Deboos, Véronique Jacqueline et Dominique Lemercier laissent libre cours à leur inspiration et suivent un cours hebdomadaire. Les 27 et 28 septembre prochain, ils feront visiter les lieux et présenteront leurs oeuvres. Et pour Frédéric Sanchez, président de la Métropole, "lorsque l'on produit une oeuvre, il n'est jamais simple de la montrer. Bravo pour ce courage".

Les Visites d'Ateliers d'Artistes, ce sont

- 207 articles, 116 ateliers et 16 collectifs

- 113 femmes et 93 hommes

- 138 artistes amateurs et 69 professionnels

- 7000 visiteurs en 2013

- 38 communes de la Métropole concernées

Pratique : Pour se procurer le guide dans lequel sont présentés tous les artistes participants, commune par commune, rendez-vous dans les mairies et les lieux culturels. Le guide est également téléchargeable sur www.metropole-rouen-normandie.fr