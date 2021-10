Lors d'une opération de contrôle, ils ont interpellé trois individus de 16, 19 et 20 ans avec plus de 90 grammes de résine de cannabis, un couteau et une importante somme d'argent en liquide. Des perquisitions sont en cours. Les jeunes gens, originaires de Caen et Falaise, devraient être poursuivis pour trafic de stupéfiant.