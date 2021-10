Mécènes Caen Normandie : plus que 10 jours pour postuler

La fondation d’entreprises Mécènes Caen Normandie lance son deuxième appel à projets. Toute structure associative ayant un projet porteur d’image pour et sur le territoire, à caractère innovant et/ou original, dans les domaines de la culture, ou de la technologie appliquée à la culture, peut déposer son dossier de candidature.



En plus des projets sélectionnés pour être accompagnés financièrement, les mécènes retiendront un projet « coup de cœur » : un projet non abouti, à fort potentiel que les mécènes accompagneront par leurs compétences afin d’optimiser ses chances de réussite.



Pratique. Informations sur l’appel à projets et retrait du dossier de candidature sur www.mecenescaennormandie.com



Dépôt de candidature jusqu’au vendredi 12 septembre, 18h.