Prix Bayeux 2014 : la programmation dévoilée

La prochaine édition du Prix Bayeux-Calvados des Correspondants de guerre se tiendra du 6 au 14 octobre prochains. En introduction, le maire de Bayeux Patrick Gomont et le président du Conseil général du Calvados Jean Léonce Dupont ont qualifié "d'effroyable" l'actualité des reporters de guerre.



Echanges

Une soirée de rencontres "Paroles de photographes" pour un échange avec le grand public et une exposition éphémère dans les quartiers font partie des nouveautés. Une projection débat "Liban, l'éternelle poudrière" sera proposée le jeudi 9 octobre à 21h au Pavillon Prix Bayeux-Calvados, suivie le vendredi 10 à 21 h de "La Russie de Poutine : une menace pour la paix ?".



Jeunesse

Comme chaque année, les jeunes auront à nouveau toute leur place dans cet événement. Le lundi 6, le prix des lycéens sera le premier à être remis dans la catégorie télévision. 1 700 élèves seront impliqués. Les collégiens ne seront pas en reste avec "le regard des 14 ans". Ces jeunes devront sélectionner une photo parmi toutes celles qui leur seront présentées. Le film Girafada qui conte l'histoire du premier zoo de Palestine sera projeté à Bayeux, Caen, Lisieux, Falaise et Vire, suivi d'un échange avec un grand reporter.



Expos photos

Six expositions seront présentées au public dont "170 000 Syriens" à la cathédrale de Bayeux, "Ukraine : République populaire du chaos" danS les rues de Bayeux ou encore "République centrafricaine : une année de haine, de violences et de division" à la tapisserie de Bayeux.



Cinéma

Deux soirées cinéma au Mélies avec "Timbuktu" le 7 octobre à 20h30 traitant l'histoire d'une famille face aux extrémistes religieux, et "Caricaturistes, fantassins de la démocratie" le 14 à 20h30 sur la place du dessin dans la défense de la démocratie.



Documentaires

Six documentaires traitant de l'actualité un peu partout dans le monde seront également diffusés dans le cadre du Prix. Leur projection est prévue le dimanche 12 octobre entre 10h et 18h. Au programme : le documentaire lauréat de l'année, et les projections de "Mémoires de l'oubli, les témoins de l'actualité", "Combattants du Nord Kivu", "First to fall", "L'embuscade", "L'état islamique".