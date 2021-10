Découvrez la programmation pour les 20 ans de la Luciole d'Alençon

La Luciole fête déjà ses 20 ans ! Un événement pour la scène de musique actuelle d'Alençon. Au programme un trimestre spécial, de septembre à décembre prochain avec une série de concerts riches, variés, intimistes et avec des coups de coeur à ne pas marquer. La Luciole tout au long de ces 20 ans a su révéler les artistes de demain entre autres : Stromae, Asaf Avidan...rien que ça. Focus, sur cette nouvelle saison !

Septembre :

26 : Thomas Azier + Premières parties (Electro/Pop)

27 : Hollie Cock + Biga* Ranx (Reggae/DanceHall/Pop)



Octobre :

03 : Skip The Use (Rock)

04 : Emilie Simon (Chanson/Pop)

09 : ALB (Electro/Pop)

10 : Zachary Richard (Blues/Cajun)

15 : Jazz'Orne Danse : Battle Junior + scène ouverte

16 : Medi (Pop)

17 : Lisa and The Lips + 1ère partie (Soul/Rock)

23 : Peter Peter (Pop/rock)

25 : Hollysiz (Pop/Rock)

31 : MmMmM (Electro/Pop)



Novembre :



06 : Birth Of Joy (Rock/Metal)

07 : Zoufris Maracs (Chanson)

10 : Piers Facinni & Vincent Segal (Folk/Alternatif)

13 : JC Brooks & The Uptown Sound (Funk/Soul)

14 : La Gallera Social Club (Musique Folklorique)

17 : Olifan (Jeune Public)

20 : Bjorn Berge (Blues)

22 : Maceo Parker (Blues Jazz)

27 : Gaël Faure (Pop/Rock)

28 : Totorro (Rock/Metal)

29 : Orchestre National de Barbès (Musique Floklorique)



Décembre :



05 : Nina Attal + 1ère partie (Funk/Soul)

07 : Aldebert (Chanson)

12 : Daisy

13 : Gush + 1ère partie (Indie)

Toutes les infos à retrouver ici



Ecoutez Loïc Lecompte directeur et programmateur de la Luciole.