Le maire de Ganzeville cadenasse l'entrée de l'école

Le préfet rappelle que "l'organisation du temps scolaire est de la seule responsabilité de l'Etat et qu'il appartient au maire d'appliquer et de faire respecter les lois de la République." Le préfet demande au juge des référés d'enjoindre le maire de laisser le libre accès aux locaux scolaires sous astreinte financières et attend un dénouement imminent.

Pour l'heure, Ganzeville semble être la seule commune du Département à s'être opposé si radicalement à l'application des nouveaux rythmes scolaires avec le passage à cinq matinées de travail par semaine. L'école communale comprend trois classes et accueille 66 élèves.