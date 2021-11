Kalvarock, créez votre cocktail et partez à New-York

CICD à Hérouville lance un concours pour mettre en valeur le calva dans un cocktail et offre un séjour de 4 jours à New-York avec le vol A/R et 3 nuits d’hôtel pour 2 personnes (2 000¤) avec en partenaire la région Basse-Normandie, la communauté Européenne et le label de sproduits AOC;

L’internaute doit créer son cocktail original soit « long drink » soit « short drink » avec les éléments qui lui seront proposés en précisant obligatoirement les quantités de chaque ingrédient. Le participant devra ensuite nommer son cocktail.

L'inscription au jeu, les informations sont disponible sur le site: http://www.kalvarock.com/