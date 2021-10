Cet établissement flambant neuf et unique dans la région, réparti sur plus de 11 000 m2, est divisé en deux parties : l'une pouvant accueillir du public, l'autre étant réservée aux élèves. Le grand public peut ainsi bénéficier d'un accès au restaurant pour une capacité de 65 couverts et à l'hôtel de cette nouvelle structure.



Outre les formations classiques, les mentions complémentaires sommellerie, pâtisserie-boulangère, employé barman et cuisinier en restaurant sont également proposées.



Le lycée est également doté d'un internat de 120 places, d'ores et déjà complet. Pour l'enseignement professionnel, six cuisines, trois laboratoires, un bar, un restaurent et un hôtel expérimental ont été installés.



Pour leur temps libre, les élèves bénéficient également d'une salle de restauration scolaire, d'un foyer, d'un CDI, d'une infirmerie, d'un gymnase, d'une salle de conférence et d'un espace artistique. Bruno Monmousseau, directeur du lycée, explique ce qui fait l'une des particularités de ce genre d'établissement : l'accueil du public.

Majestueux, le lycée hôtelier Rabelais a accueilli ses premiers élèves à Ifs Impossible de lire le son.