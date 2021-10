La table caennaise : la cave des tontons

Et on finira par un morceau de fromton ou de moelleux au chocolat (merci à Bastien et Tony en cuisine).



A la bonne franquette

À la Cave des Tontons, les dialogues d’Audiard sont à l’honneur et vous l’aurez compris, on mange à la bonne franquette, dans une déco soignée où curieusement le fuchsia domine. Peut-être est-ce pour séduire la clientèle féminine car il faut le dire, ici pas de parité, les hommes sont en surnombre. Mesdames, à vous donc d’intervenir, n’ayez crainte Michael, et Loïc sont la courtoisie incarnée, même si Michael le joue pince sans rire. Côté cave, nos tontons n’offrent malheureusement pas de ce fameux vitriol “que certaines polonaises prennent au petit déjeuner” mais des vins et des spiritueux à gogo. Amateurs de rhum, c’est ici qu’il faut venir. Même si “on devrait jamais quitter Montauban...”

Pratique : 22, rue du Quatrant 14123 Fleury-sur-Orne. Tél : 02 31 52 57 11

Ouvert du lundi au vendredi le midi de 12h à 14h30 ; le samedi midi de 12h à 14h. Carte : 14 € environ. Formule du midi : 12,60 € (entrée, plat et café). Vin au verre.

