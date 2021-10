Valls II : les réactions des élus bas-normands sur Twitter

Le plus prolixe sur le sujet est sans conteste Philippe Gosselin, député de la Manche qui lance un "tout ça pour ça" et qui insiste sur la non présence de ministre écologiste

#remaniement. Pas de Verts au #GVT. Même pour #Placé le compte n'y est pas.C'est dire que le désaccord est grand.La majorité existe encore?! — Philippe GOSSELIN (@phgosselin) 26 Août 2014

#remaniement : Tout ça pour ça ?! On prend ( presque) les mêmes et on recommence ? N'est vraiment pas à la hauteur des enjeux ! — Philippe GOSSELIN (@phgosselin) 26 Août 2014

Le député ne manque pas non plus de commenter la nomination de Najat Vallaud-Belkacem à l'Education nationale et se félicite du fait que Bernard Cazeneuve reste à l'Intérieur

#remaniement .Quelle joie de voir ministre de l'Education Nationale la gauchiste #NVB! Joli chiffon rouge pour apaiser ?!Ça promet! #ONLR! — Philippe GOSSELIN (@phgosselin) 26 Août 2014

#remaniement. Félicitations républicaines à B #Cazeneuve. En attendant une autre majorité , la #Manche satisfaite de garder "son" ministre ! — Philippe GOSSELIN (@phgosselin) 26 Août 2014

Stéphane Travert, député PS de la Manche retient lui aussi la présence de Bernard Cazeneuve au ministère de l'Intérieur

Bonne nouvelle pour la Normandie avec le Maintien de @BCazeneuve à l'intérieur. Renforcement de la présence de l'Etat sur les territoires. — STEPHANE TRAVERT (@StTRAVERT) 26 Août 2014

Le député de la circonscription de Coutances/Valognes adresse également ses voeux à la nouvelle ministre de l'Education nationale.

Merci et amitiés à @benoithamon pour son action politique.A bientôt sur les bancs. Voeux de succès à @najatvb pour l'Ecole de la République — STEPHANE TRAVERT (@StTRAVERT) 26 Août 2014

Philippe Duron, député PS du Calvados adresse lui aussi un message à Bernard Cazeneuve, mais exprime ses regrets quant au départ de Frédéric Cuvillier

#Caen Valls2 : un motif de satisfaction : la confirmation de Bernard Cazeneuve. Un regret : le départ de Frederic Cuvillier aux transports. — Philippe Duron (@PhilippeDuron) 26 Août 2014

Alain Tourret, député PS du Calvados salue l'arrivée de Najat Vallaud-Belkacem à l'Education nationale et commente la nomination dEmmanuel Macron à l'Economie

Un éclair de soleil : le sourire de @najatvb à l'éducation nationale ! #remaniement — Alain Tourret (@AlainTourret) 26 Août 2014

On prend les mêmes et on recommence ! Mieux, un banquier de chez Rothschild prend la tête de l'économie comme jadis Pompidou #remaniement — Alain Tourret (@AlainTourret) 26 Août 2014

Pierre Bihet, conseiller général PS de la Manche, se montre quant à lui plus critique et ironise sur la présence d'Emmanuel Macron au ministère de l'Economie.

La présence du #PRG au gouvernement enterre quasiment la suppression des conseils généraux annoncée. #marchandage #remaniement — Pierre Bihet (@PBihet) 26 Août 2014

Au moins c'est clair: Emmanuel Macron, banquier d'affaire et social-libéral à l'économie. #remaniement — Pierre Bihet (@PBihet) 26 Août 2014

C'est certain qu'Emmanuel Macron sera plus applaudi à l'université d'été du @medef qu'à celle du #PS — Pierre Bihet (@PBihet) 26 Août 2014

Bertrand Deniaud, conseiller régional de l'Orne préfère quant à lui s'attarder sur la présence de Najat Vallaud Belkacem au poste de ministre de l'Intérieur

La théorie du genre entre officiellement a l'éducation nationale par la nomination de sa fan numéro 1. provocation mais cadeau a la gauche — bertrand deniaud (@DeniaudBertrand) 26 Août 2014

Véronique Louwagie, député UMP de l'Orne se montre dubitative et très critique sur le gouvernement Valls II

#gouvernement Valls2: jeu de chaises musicales. On reprend les mêmes et ensuite... Parler de nouvelle équipe est un euphémisme. — Véronique Louwagie (@VeroLouwagie) 26 Août 2014