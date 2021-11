Le dispositif "un fruit pour la récré", des deux ministères de l'agriculture et de l'éducation nationale, entame sa troisième année dans la région. Le principe : proposer aux enfants un goûter attrayant fait uniquement de fruits et légumes de fournisseurs locaux. Un exemple avec l'école communale de Saint-Germain la Blanche Herbe, et sa directrice Ingrid Desender.