JEM 2014, Saint-Lô capitale mondiale du horse-ball

Le tournoi de démonstration de horse-ball va débuter au pôle hippique de Saint-Lô - Normandie dès le mercredi 27 août. Depuis samedi dernier, l'équipe de France, championne du monde en titre, a pris ses quartiers dans la Manche pour un dernier stage de préparation. Ce mardi 26 août, à 18h00, elle connaitra ses premiers adversaires à l'issue du tirage au sort.

Une belle reconnaissance

C'est la première fois que le horse-ball est présent de manière si importante aux Jeux équestres mondiaux, après une première apparition plus modeste à Jerez en 2002. Une belle reconnaissance pour ce sport de haut niveau qui depuis 30 ans mobilise de plus en plus de passionnés.

Un entraîneur charismatique

Christophe Desormeaux, entraîneur de l'équipe de France seniors depuis 2012 est un homme rare. Il est aussi humble, discret et modeste que compétant dans sa discipline. Champion de France, comme joueur, en 1989, 1990, 1992 et 1993, il a également été champion d'Europe en 1992 et 1993.

Comme entraîneur, il a conduit l'équipe d'Espagne aux championnat d'Europe en 1998, puis celle d'Italie en 2006.

Tendresse et rigueur

Aujourd'hui, l'homme qui aime les cheveaux et leurs cavaliers est à la tête de la meilleure équipe du monde : la France. Rencontre avec celui qui regarde avec la tendresse et la rigueur d'un père les joueurs de l'équipe de France de horse-ball.

Dernier entraînement le lundi 25 août pour l'équipe de France de horse-ball