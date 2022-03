Les épreuves de reining se déroulent au Parc des expositions de Caen. Hormis les membres de délégations et proches ou amis des compétiteurs en tribunes, le grand public n'a pas véritablement répondu présent à ce premier rendez-vous. Les épreuves de reining se poursuivent cette après-midi et jusqu'à demain soir, avant une nouvelle phase de qualification individuelle le jeudi 28, et les finales le samedi 30.