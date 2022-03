Les premières photos du village des Jeux équestres mondiaux

Le village des Jeux équestres mondiaux ouvrira ce samedi 23 août, avec une inauguration à 15h30. L'accès à ce parc de 110 000 m2 sera gratuit pour toutes les personnes munies de billets pour les compétitions sportives le jour concerné. Sinon, il faut débourser 5 euros pour pénétrer l'enceinte qui abrite 250 stands d'exposition, deux pistes équestres et la scène musicale qui accueillera pendant 15 jours les concerts du Alltech Music Festival (Entre autres : Kool & The Gang le 24 août, Mes souliers sont Rouges le 25, Sharon Shannon le 28, Kevin Buckley le 29, Oldelaf et Casseurs Flowters le 30, Joyce Jonathan et Louis Bertignac le 4, Aloe Blacc le 6...).

Les organisateurs espèrent accueillir 25 000 personnes en moyenne chaque jour sur ce village situé autour du Parc des expositions de Caen.