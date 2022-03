Opération déminage au large de Querqueville

Dans la nuit du mardi 19 au mercredi 20 août, deux mines historiques anglaises ont été découvertes en mer, à 1 nautique au nord du fort de Querqueville, à 30 mètres de fond.

Ces deux munitions de 350 kg (équivalent TNT) seront détruites au large, le vendredi 22 août. L'opération sera réalisée par le Chasseur de mines Sagittaire de la Marine Nationale et elle s'effectuera en deux temps : une première mine sera neutralisée entre 9h30 et 12h00 et une seconde entre 15h00 et 17h30.

Les maires d'Urville-Nacqueville, Equeurdreville-Hainneville et Querqueville ont pris des arrêtés pour interdire les baignades, les plongées et toutes les activités nautiques dès 9 heures jusqu'à 18 heures, dans un rayon de 3 km.

Les forces de police et de gendarmerie patrouilleront sur les secteurs côtiers impactés toute la journée afin de s'assurer du respect de l'interdiction prononcée.

Découvrez ci-dessous le plan des opérations :