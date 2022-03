Football : le gratin des jeunes Français à l'US Quevilly

Les quelques centaines de spectateurs rassemblés au stade Lozai ne s'y trompent pas. Les "ohhhh" et "ahhhh" de ravissement se répètent régulièrement, au rythme des gestes techniques réalisés par les graines de stars. Nombre de joueurs alignés dès aujourd'hui sont de jeunes internationaux, promis à un bel avenir.

L'US Quevilly face au gratin

Et face à ces mastodontes du foot français, les jeunes Quevillais ont forcément eu un peu de mal. C'est d'abord Monaco qui s'est dressé sur le chemin des Jaunes et Noirs. Et les joueurs du Rocher n'ont pas pris le match à la légère : une victoire nette et sans bavure 3-0.

L'US Quevilly a eu droit ensuite à une séance de rattrapage face à des Nancéens que beaucoup annoncent comme les favoris du tournoi. Si le début de match fut équilibré - ouverture du score nancéene et égalisation immédiate de Quevilly - la suite fut au complet avantage de Nancy, qui marqua trois autres buts en première période. Le score était scellé à la mi-temps (4-1) et malgré une réaction de Quevilly en seconde période, il ne bougea pas.

Le FC Rouen s'est lui aussi incliné dans son premier match face à Auxerre. Mais les jeunes Rouennais ont fait montre d'orgueil dans le second match avec un match nul 2-2 contre le PSG.

Une équipe normande a tout de même réussi son entrée en matière. Le Havre AC a infligé une sévère défaite à Marseille, 5-1 et a enchaîné contre Guingap (1-0). Qu'on se le dise, une équipe normande pourrait atteindre la finale cette année !