Foot : Hengbart aux Kerala Blasters de Cochin (Inde) !

Comme pas mal de joueurs ayant déjà une carrière bien remplie, et comme plusieurs gloires internationales : Robert Pires, David Trézéguet ou Freddy Ljunberg, l'ancien caennais Cédric Hengbart a décidé de se laisser convaincre par le nouveau championnat de football créé en Inde, l'Indian Soccer League. Nous venons de joindre le falaisien, tout à sa joie de plonger dans une nouvelle aventure : "J'ai eu cette proposition au début du mois d'août et l'aspect financier était équivalent à Ajaccio. Je voulais essayer les USA au début, mais je n'avais pas pensé à l'Orient. Sur le plan sportif, j'ai trouvé le concept de trois mois de championnat très attayant car cela permet de bien jauger l'expérience et si toutefois ça ne va pas en terme de vie par exemple, de pouvoir revenir assez rapidement". Mais ce n'est pas d'echec que veut Cédric Hengbart : "A 34 ans, découvrir ce nouveau championnat, découvrir une nouvelle culture, une nouvelle société et avoir un projet sportif qui s'intègre dans une notion de premier wagon mondial me plait vraiment".

Si les internationaux de très grand standing comme Trézéguet, Pirès ou Ljunberg ont été engagés par des clubs directement, l'ensembles des 56 autres joueurs venant du monde entier ont été intégrés dans une Draft comme en NBA. Et cette Draft a eu lieu il y a quelques heures. "Je l'ai suivie en direct sur internet" nous a confié Cédric Hengbart en nous apprenant que son nouveau club serait les Kerala Blasters de Cochin dans le Sud-Ouest de l'Inde. "Une ville de 600 000 habitants en bord de mer dans une région bordée par la Mer d'Oman, un stade de 50 000 places. C'est super ! Et d'après ce que j'ai compris, c'est David James qui sera l'entraîneur. En plus, je serai avec un autre "corse", Raphael Romey qui a évolué au CA Bastia et au Gazelec Ajaccio " a lâché l'ancien latéral caennais, tout content de pouvoir commencer à étudier sa nouvelle vie pour un trimestre de nouvelle vie sur cette fin d'année 2014.

Reste pour "Cécé" à se plonger dans sa nouvelle compétition : 8 franchises pour 7 matches aller, 7 matchs retour et si les Kerala Blasters se trouvaient dans les 4 premiers, une demi-finale et une éventuelle finale à jouer pour cette première année de vie de l'Indian Soccer League.