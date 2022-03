Xavier Réchal, un apport d’élite au Caen Handball

Un large sourire et de larges épaules. C’est ce qui frappe en premier chez Xavier Réchal. Dès la reprise collective, lundi 4 août, le Guadeloupéen semblait promener sa joie de vivre et une carrure plutôt imposante au gymnase du Caen Handball. C’est néanmoins avec une certaine discrétion qu’il a rejoint ses nouveaux partenaires. “Au début, tu es toujours un peu timide…” Il faut dire que le jeune homme de 22 ans n’est pas franchement habitué aux présentations. Entre son départ des Antilles et son arrivée en Basse-Normandie, il n’a connu que le club de Sélestat, pensionnaire de première division.

“J’ai commencé le hand en CM2 avec l’école et je me suis inscrit dans un club en sixième, explique-t-il. J’ai été repéré par Sélestat quand j’étais en pôle espoir. J’ai gratté du temps de jeu progressivement en équipe première. Ça a été compliqué l’année dernière car j’en demandais plus et je n’ai pas eu plus.” Six ans après son arrivée en Alsace, Xavier Réchal a décidé de mettre le cap à l’ouest. A 22 ans, il aspire à donner un nouvel élan à sa jeune carrière. “C’est le projet qui m’a amené à Caen. Le club veut donner une chance aux jeunes. Dans un premier temps, l’objectif pour moi est de reprendre de la confiance et d’avoir du temps de jeu pour m’exprimer. En LNH, ça n’aurait pas été possible.” Doté d’une bonne technique et de qualités physiques évidentes, Xavier Réchal apparaît comme un apport majeur pour Caen. Sa jeunesse permet d’envisager un projet à moyen terme.