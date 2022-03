Festival du cinéma américain de Deauville : le récap'

Pour ses 40 ans, le festival du cinéma américain de Deauville regarde en arrière, et invite de nouveau "ceux qui ont contribué à son succès". Le jury, d'abord, sera constitué exclusivement d'anciennes personnalités du 7e art ayant déjà présidé ce même jury. A leur tête, le réalisateur grec Costa-Gavras. Et au sein du groupe, les acteurs français Emmanuelle Béart et Vincent Lindon, les réalisateurs Jean-Pierre Jeunet, André Téchiné et Claude Lelouch, le nouveau président du Festival de Cannes depuis juillet 2014, Pierre Lescure et la chorégraphe de ballets Marie-Claude Pietragalla.

Six hommages sont également programmés. Le réalisateur, producteur et scénariste James Cameron sera ainsi mis en avant, comme l'actrice américaine Jessica Chastain, l'acteur Will Ferrell, le producteur prolifique Brian Grazer, l'acteur Ray Liotta, et le réalisateur à succès John McTiernan.

Les différents films en compétition sont :

- A girl walks home alone at night, de Ana Lily Amirpour

- I origins, de Mike Cahill

- It follows, de David Robert Mitchell

- Jamie Marks is dead, de Carter Smith

- Juillet de sang, de Jim Mickle

- Love is strange, de Ira Sachs

- The better angels, de A.j. Edwards

- The good lie, de Philippe Falardeau

- Things people do, de Saar Klein

- Un homme très recherché, de Anton Corbijn

- Uncertain terms, de Nathan Silver

- War story, de Mark Jackson

- Whiplash, de Damien Chazelle

- White bird, de Gregg Araki