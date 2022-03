Céline Dion annule ses concerts

"Après avoir sérieusement réfléchi, Céline Dion a pris la décision de reporter pour une période indéterminée toutes ses activités professionnelles afin de se concentrer à 100% sur la santé de son mari et sur leur famille", est-il indiqué.

La santé de René Angélil

René Angélil, 72 ans, a subi l'ablation d'une tumeur cancéreuse à la gorge en décembre dernier. Il avait déjà été diagnostiqué pour un cancer de la gorge en 1999, dont il avait guéri quelques mois plus tard.

Le communiqué évoque "une période très difficile et stressante pour le couple qui devait faire face aux difficultés quotidiennes afin de combattre la maladie et élever leurs trois enfants tout en continuant de respecter leurs nombreux engagements professionnels".

La chanteuse, citée dans le communiqué, a expliqué vouloir concentrer "toute (son) énergie et (sa) force sur la guérison de (son) mari".

"Il est essentiel pour moi de consacrer tout mon temps à René et à nos enfants", a-t-elle ajouté, présentant ses excuses à ses fans "pour les inconvénients" qu'elle leur cause.

Les cordes vocales de Céline Dion

Par ailleurs, elle n'est elle-même "pas totalement guérie" dans sa lutte contre un virus "qui cause l'inflammation des muscles adjacents à ses cordes vocales l'empêchant de monter sur scène depuis le 29 juillet".

Annulation des spectacles

Pour toutes ces raisons, Céline Dion a annulé "jusqu'à nouvel ordre" tous ses spectacles au Caesars Palace de Las Vegas (Nevada, ouest) ainsi que sa tournée en Asie qui était prévue cet automne.

Les concerts à Las Vegas, où elle était en résidence jusqu'au 31 août puis du 30 décembre au 22 mars 2015, devaient reprendre le 8 août. La tournée en Asie devait passer en novembre par le Japon et les Philippines, selon le site internet de la chanteuse.