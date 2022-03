Sortir en région : jeudi 14 août

Aujourd'hui venez donner votre sang. Une collecte de sang a lieu ce jeudi à la salle des fêtes de Condé-sur-Vire. Rendez-vous sur la place de la mairie de 15h30 à 19h.



Le collectif des soirées Twin organise ce jeudi à 20H à La Bazoge la soirée Twin concert de l'été. Au programme : Rakia, Grimace et la famille Narpi suivi de la soirée Twin. L'entrée est à 9€, le prix comprend les 3 concerts, la soirée Twin et une conso.



Jusqu'à vendredi, c'est la 9ème édition de la semaine acadienne à Saint-Aubin-sur-mer. En cette année de commémoration du 70ème anniversaire du Débarquement et de la Bataille de Normandie, cette manifestation a pour thème «Le Grand Débarquement». Plus de 80 artistes venus tout droit du Canada sont là pour faire vivre l'événement. Retrouvez toutes les animations gratuites sur www.semaineacadienne.net



Cette année le Grand Cirque sur l’eau présente 2 spectacles en 1, comprenant une première partie de cirque traditionnel et une seconde partie dans l’univers aquatique avec otaries et acrobates et un bassin de 60 000 litres d’eau ! Venez découvrir et applaudir les artistes du Cirque sur l’eau venus des 4 coins du monde. C'est lundi à Jullouville à 20h, remportez vos 2 places dés maintenant sur Tendance Ouest au 02 33 05 32 30.