Participez au Beach Basket Tour 2014

L’association Accueil et Soutien par le Loisir et l’Activité Motrice (A.S.L.A.M.) en partenariat avec le Comité Départemental de Basket-ball du Calvados et la Ligue Régionale de Basket-ball de Basse Normandie organise le «Calvados Beach Basket Tour» depuis 2011.



C'est une tournée de 9 dates sur les plages de la côte normande. L’animation est divisée en 3 parties :



-Une destinée aux "tout petits" avec animations autour de jeux et des lots pour chacun

-Une ouverte à un pubic jeune et adolescent

-Une à l’attention des plus grands, organisée sous forme de matchs réglementés par le temps ou par le score selon l’affluence



La tournée est ouverte à tous, de façon totalement gratuite, sans inscription préalable et où chacun repart avec un lot.



Rendez-vous les 9&10 août à Hermanville-sur-mer, le 11 août à Courseulles-sur-mer, le 15 août à Ouistreham et le 17 août à Merville-Franceville.



Ecoutez, Christophe Bachelot, Directeur du Service des Sports de la ville de Ouistreham.

Ecoutez, Christophe Bachelot, Directeur du Service des Sports de la ville de Ouistreham.