Idées loisirs normandie du 27 sept

Ce lundi, c'est la sortie de la compilation Tendance Ouest « Plus de Hits and Dance »

La compilation qui réunie tous les hits de Tendance Ouest sur 2 CD avec Katy Perry, David Guetta, Joyce Jonathan, Train, Antoine Clamaran, Yannick Noah, Yolanda Be Cool, Shy'm, Remady, Rihanna ou encore Zaz.

« Plus de Hits and Dance » à retrouver chez votre disquaire, dans les rayons des grandes surfaces, n'hésitez pas à vous le procurer ou à le commander. La playlist complère est à retrouver sur cet article.

Dernier jour de la Foire Internationale de Caen aujourd'hui jusqu'à 19h.

Rendez-vous l'année prochaine du Vendredi 16 au Lundi 26 Septembre pour l'édition 2011. Nous tenons à remercier tous les auditeurs et visiteurs rencontrés sur l'Espace Tendance Ouest durant ces 10 jours, les groupes et artistes qui ont joués en live ainsi que nos partenaires comme AJ Hackett Normandie, l'équipe du Viaduc de la Souleuvre, et les magasins GAME de l'agglomération caennaise. Les photos et vidéos de la Foire Internationale de Caen sont à retrouver sur notre espace dédie.

Des courses hippiques se déroulent ce lundi sur l'hippodrome de Caen, de 14h20 à 18h20.

Mercredi le Grand National du Trot fait étape dans la région, à l'hippodrome du Mont St Michel à Moidrey.

Le navire National Geographic Explorer est en Escale au Quai de France à Cherbourg tout à l'heure de 17h à 20h. C'est un navire qui dispose de 80 cabines et long de 112m.

Les vieux gréments étaient à l'honneur ce week-end à Granville, retrouvez aussi jusqu'à jeudi une exposition de toiles et de dessins de vieux gréments au Musée Litré à Avranches

Au cinéma Le Select à Granville, projection-débat autour du film « Fausta » qui a reçu l'Ours d'Or au festival du cinéma de Berlin l'année dernière.