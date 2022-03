Sortir en région : jeudi 7 août

Au mois d'août, apprenez à jongler à Carolles. Un stage de jonglerie est proposé pour tous les âges par Dorothée de l'association Carol'in. Vous apprendrez à jongler avec des balles, des quilles, des assiettes ou encore des bâtons de fleur. C'est 18€ pour les 6 séances.



Ce jeudi, à Granville c'est soirée cinéma en plein-air avec à 21h30 la projection du film culte «Retour vers le futur» avec transats et plaids sur place, c'est gratuit. Dés 17h, musique guinguette et restauration américaine. Rendez-vous au parc Val-és-fleur.



Les Olympiades en famille c'est samedi à Villers sur mer. Activité familiale par excellence, les Olympiades en famille vous proposent des jeux sur le sable par équipes de 3. Au programme : course en sac, tir à la corde, relais, jeux de précision et d’équilibre. Rendez-vous ce samedi à 15h sur la plage face à l'Office de Tourisme. C'est gratuit mais pensez à vous inscrire.



Et à Bagnoles-de-l'Orne, ce sont les vendredis de l'été, ce vendredi avec des arts de la rue. Ca va foirer ! C'est à 21h et c'est gratuit sur l'esplanade du Château. Plus d'infos auprès du centre d'animation et de l'Office de Tourisme.